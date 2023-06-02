Посол РФ: ситуация в Косове в любую минуту может вернуться к столкновениям

Обстановка в Косове чрезвычайно неустойчива, в любой момент могут начаться столкновения с еще большей остротой, так как США выгодно такое состояние перманентного конфликта. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Может, нет сейчас острого противостояния, но все в таком же очень хрупком состоянии, неустойчивом и способном в любую минуту опять вернуться к столкновениям", - сказал он в эфире "Россия-24".

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"Несмотря на разговоры о деэскалации со стороны Запада, ряда стран - основных участников косовского урегулирования, реальных шагов предпринято не было Приштиной", - указал дипломат, назвав такие призывы западного сообщества притворными.

"Косовский спецназ не выведен из сербских общин, Силы [НАТО] для Косова остаются, все это в таком подвижном состоянии будет оставаться, - продолжил он. - Надо исходить из того, что не сегодня, пусть не завтра, но через какое-то время вспышка противостояния повторится снова с остротой, возможно, даже большей".

По словам посла, существующая "ситуация перманентного конфликта выгодна Соединенным Штатам и Брюсселю в качестве рычага воздействия на [президента Сербии Александара] Вучича".

"Для удержания его в положении политика, загнанного в угол, - указал Боцан-Харченко. - На самом деле такой ситуации нет, он противодействует, держится и продолжает защищать сербские интересы, но Запад считает, что возможно загнать его в угол до конца, в первую очередь по российским делам".

О ситуации в Косове

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая, когда спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова (СДК, англ. KFOR) оцепили здания администраций, у которых начались протесты местных жителей, впоследствии переросшие в столкновения.