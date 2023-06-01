Путин заявил, что Россия одержит победу в СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия на Украине защищает свою землю и своих людей. Об этом глава государства сказал в ходе церемонии награждения многодетных семьей, передает ТАСС.

На встрече отец одного семейства заявил, что Россия однозначно победит в СВО, «другого не дано», впоследствии страна станет гарантом мира и безопасности для всех народов и государств мира.

Путин ответил, что так и будет, и в этом нет никаких сомнений.

«Мы защищаем свою землю, своих людей и свои ценности», — заявил российский лидер.

В феврале президент заявлял, что российские военные, которые участвуют в специальной военной операции на территории Украины, мужественно и героически сражаются с неонацизмом и защищают граждан Российской Федерации на ее исторических территориях.

24 февраля 2022 года президент Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.