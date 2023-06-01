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Захарова назвала абсурдными заявления Финляндии о нарушении РФ Венской конвенции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает заявление Финляндии о нарушении Россией Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года «абсурдным». Об этом пишет РБК.

Захарова назвала абсурдными претензии к РФ в нарушении Венской конвенции
© Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

«Удивительно, что когда в Финляндии начали комментировать всю эту ситуацию, то забыли о собственных же действиях в отношении российских дипломатических представительств и собственного попрания Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года», — заявила она.

По ее словам, своими действиями Москва зеркально ответила на введенные в Хельсинки ограничения. Ранее Финляндия ввела ограничения в отношении российских загранучреждений, которые теперь могут пользоваться услугами лишь одного финского банка. Захарова подчеркнула, что Россия много раз просила Финляндию отменить эти ограничения, а также предупреждала о зеркальных мерах.

Захарова также раскритиковала призывы Финляндии соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, заявив, что «возможно, будучи очень молодым членом НАТО, Финляндия не знает, что такое эта конвенция и продолжает подвергаться ветерану этой организации — Вашингтону».

По ее словам, действия США в отношении российского дипломатического имущества показывают, что эта страна «не дорожит» Венской конвенцией. Дипломат сообщил, что с 2016 года власти США конфисковали шесть объектов дипломатической собственности, принадлежащих России на правах частной собственности.

Ранее МИД Финляндии сообщил, что Россия заморозила счета финских дипломатических миссий. Власти Хельсинки обвинили Москву в нарушении статьи 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях. Российские власти настаивают на том, что заморозка стала ответом на действия Финляндии. Посольству России в Финляндии разрешено пользоваться только одним счетом в одном банке страны - Nordea.

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