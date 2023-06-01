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Путин обратился к участникам фестиваля «Движение первых»

Владимир Путин обратился к участникам фестиваля "Движение первых" и отметил возрождение добрых пионерских традиций. Видеозапись обращения опубликовал Telegram-канал Кремля.

По словам Путина, инициаторами создания движения были сами школьники. Президент подчеркнул, что школьники не копируют движение пионерии, но возрождают добрые традиции на современном уровне.

Он также отметил, что школьники оправили в зону проведения специальной военной операции более 1,5 млн писем.

"Более 1,5 млн писем участники движения отправили бойцам, воинам в зону специальной военной операции. Знаю, что наши герои ждут этих писем, хранят их как самое ценное", - поделился глава государства.

Ранее в День пионерии, 19 мая, тысячи ребят получили первые паспорта в рамках программы "Движения первых". В этом учебном году свои первые паспорта в ходе торжественных церемоний должны были получить свыше 150 тысяч подростков во всех 89 регионах страны.

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