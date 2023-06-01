Песков объяснил денонсацию договора с Украиной об Азовском море
Азовское море стало внутренним для России, поэтому Россия денонсирует соответствующий договор. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "
Ранее Госдума приняла решение о денонсации договора РФ с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
"По Азовскому морю - там абсолютно все понятно: поскольку это стало внутренним морем Российской Федерации, то изменился и юридический статус", - сказал представитель Кремля.
Песков при этом не стал комментировать, планируется ли денонсировать еще какие-либо соглашения с Украиной.
Напомним, что инициатором денонсации выступил президент РФ Владимир Путин.
Договор между РФ и Украиной был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. Речи о госгранице в соглашении не шло, об этом стороны собирались договориться после в случае необходимости.
"Россия теперь самостоятельно, без оглядки на кого бы то ни было, устанавливает в регионе правила судоходства, - заявил ранее "РГ" первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. - Это улучшает транспортную логистику страны".