Песков объяснил денонсацию договора с Украиной об Азовском море

Азовское море стало внутренним для России, поэтому Россия денонсирует соответствующий договор. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "

Ранее Госдума приняла решение о денонсации договора РФ с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

"По Азовскому морю - там абсолютно все понятно: поскольку это стало внутренним морем Российской Федерации, то изменился и юридический статус", - сказал представитель Кремля.

Песков при этом не стал комментировать, планируется ли денонсировать еще какие-либо соглашения с Украиной.

Напомним, что инициатором денонсации выступил президент РФ Владимир Путин.

Договор между РФ и Украиной был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. Речи о госгранице в соглашении не шло, об этом стороны собирались договориться после в случае необходимости.