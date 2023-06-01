$80.99+0.3186.50-0.01

Песков объяснил денонсацию договора с Украиной об Азовском море

Азовское море стало внутренним для России, поэтому Россия денонсирует соответствующий договор. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "

Песков объяснил денонсацию договора с Украиной об Азовском море
© РИА Новости

Ранее Госдума приняла решение о денонсации договора РФ с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

"По Азовскому морю - там абсолютно все понятно: поскольку это стало внутренним морем Российской Федерации, то изменился и юридический статус", - сказал представитель Кремля.

Песков при этом не стал комментировать, планируется ли денонсировать еще какие-либо соглашения с Украиной.

Напомним, что инициатором денонсации выступил президент РФ Владимир Путин.

Договор между РФ и Украиной был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. Речи о госгранице в соглашении не шло, об этом стороны собирались договориться после в случае необходимости.

"Россия теперь самостоятельно, без оглядки на кого бы то ни было, устанавливает в регионе правила судоходства, - заявил ранее "РГ" первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. - Это улучшает транспортную логистику страны".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий