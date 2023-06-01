Рябков рассказал, каких стран не должно быть в БРИКС

"Я не готов предсказывать никакие календари в этом смысле, - сказал он, отвечая на вопрос, как быстро БРИКС может "пополниться" новыми странами. - Я хочу сказать, что каждая страна, которая проявила интерес присоединиться к БРИКС, сама по себе очень важна. Мы не можем руководствоваться какими-то искусственными критериями для их приема".



"Я подтверждаю тем не менее нашу непоколебимую решимость исходить из того, что в БРИКС не должно быть стран, которые присоединились к противозаконной, неправомерной, неправовой политике односторонних санкций, применяемых против России и других государств тоже", - добавил Рябков.