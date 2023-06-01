Песков сообщил, что Путин постоянно получает доклады о ситуации в Шебекине

Президент России Владимир Путин в связи с ситуацией вокруг Шебекино постоянно получает доклады от разных ведомств. Об этом в четверг, 1 июня, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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— Владимир Путин в связи с ситуацией вокруг Шебекина постоянно получает доклады из Министерства обороны, погранслужбы, ФСБ, МЧС, — сказал он.

Кроме того, глава государства держит прямой контакт с региональными и муниципальными властями региона о мерах по оказанию необходимой помощи населению, в том числе по обеспечению желающих временным размещением, передает ТАСС.

Ночью 1 июня украинская армия совершила еще один террористический акт — ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области, об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Что известно об атаке — в материале «Вечерней Москвы».