Мишустин прибыл в Нижний Новгород для участия в конференции ЦИПР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в четверг в Нижегородскую область . Глава правительства примет участие в работе конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).

Как сообщала пресс-служба кабмина, Мишустин выступит на пленарной сессии конференции, посвященной цифровой независимости отечественной промышленности, и осмотрит выставку новейших разработок российских компаний. В частности, премьер посетит стенд МГТУ "Станкин", АО "Кама", ООО "Икспланет.ру", YADRO, "Бюро 1440", "Газпром СПКА", "Лаборатории Касперского" , ООО "Аметист Групп", ПАО "Ростелеком" , ГК "Росатом", Республики Белоруссии и Нижегородской области.

Кроме того, глава правительства посетит Горьковский автомобильный завод, где осмотрит цеха сборочного и сварочного производства, ознакомится с образцами готовой продукции в инженерном центре. Также у Мишустина запланирована встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.