В МИД РФ отреагировали на решение ФРГ закрыть генконсульства

Решение Берлина закрыть четыре генконсульства России в Германии является очередным недружественным шагом немецких властей, который будет иметь ответ. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

«Расцениваем требование МИД ФРГ закрыть до 31 декабря 2023 года генконсульства России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне на фоне решения Германии сократить свое консульское присутствие в РФ как очередной недружественный шаг, нацеленный на дальнейшее разрушение российско-германских отношений, насчитывающих десятилетия многогранного, насыщенного и взаимовыгодного сотрудничества», — сообщается в тексте.

В МИД РФ отметили, что именно «германская сторона под явно надуманными предлогами в последнее время инициировала массовые высылки наших дипломатов, вводила квотирование для ряда категорий сотрудников загранпредставительств и задерживала выдачу виз», а Россия лишь отвечала на эти действия.

«Российская сторона категорически отвергает любые попытки Берлина снять с себя вину за постоянно нагнетаемую им эскалацию. Очевидно, что Берлин в запале враждебной политики теряет всякие ориентиры. В ФРГ должны понимать, что вся полнота ответственности за деградацию двусторонних отношений лежит на германской стороне», — добавили в ведомстве.