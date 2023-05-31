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На инаугурации Эрдогана Россию будет представлять Володин

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что на церемонии инаугурации переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана представлять Россию будет спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Об этом сообщает ТАСС.

На инаугурации Эрдогана Россию будет представлять Володин
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Такой ответ Ушаков дал на вопрос журналиста о том, кто будет представлять Россию на церемонии.

«Да, Вячеслав Викторович Володин», – сказал он.

На данный момент дата инаугурации турецкого президента ещё неизвестна. Её назовут после того, как ЦИК Турции озвучит окончательные результаты второго тура выборов.

Ранее в СМИ появилась информация, что результаты могут назвать 1 июня – в этом случае инаугурацию могут назначить на 3 июня.

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