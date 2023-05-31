На инаугурации Эрдогана Россию будет представлять Володин

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Такой ответ Ушаков дал на вопрос журналиста о том, кто будет представлять Россию на церемонии.

«Да, Вячеслав Викторович Володин», – сказал он.

На данный момент дата инаугурации турецкого президента ещё неизвестна. Её назовут после того, как ЦИК Турции озвучит окончательные результаты второго тура выборов.