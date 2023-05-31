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Стиль Путина оценили

Глава международной ассоциации байеров Георгий Ростовщиков оценил стиль президента России Владимира Путина. Соответствующий материал появился на сайте издания Life.ru.

Стиль Путина оценили
© Lenta.ru

По словам эксперта, у главы государства лучшие консультанты, которые помогают ему одеваться согласно модным тенденциям.

«У нашего президента роскошный гардероб. Я считаю, что он одевается согласно своему статусу, и я больше чем уверен, что у него лучшие консультанты по стилю», — заявил он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил Путину причину отращивания бороды. Во время заседания совета по межнациональным отношениям в Пятигорске Путин обратил внимание, что борода у Кадырова стала длиннее. «Позже, уже на нашей отдельной личной встрече, Владимир Владимирович снова пошутил по поводу бороды, и я объяснил нашему президенту, что отпустил я ее на период проведения спецоперации», — пояснил Кадыров.

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