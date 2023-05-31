В Госдуме отреагировали на закрытие Германией российских консульств

«Они же сократили наших сначала дипломатов в Германии. Соответственно, мы в ответ сократили их. Это был обмен. Теперь "мы вам в ответ сокращаем консульства", и из-за этого люди визы получать будут крайне тяжело. За счет того, что сотрудников будет мало, это приведет к тому, что это будет занимать больше времени. По большому счету, такое ограничение появится в получении визы», — высказалась Журова.