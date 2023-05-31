В Госдуме отреагировали на закрытие Германией российских консульств

Германия не может полностью перестать выдавать визы, поэтому ограничивает их получение за счет сокращения числа сотрудников, полагает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом депутат отреагировала в беседе с «Лентой.ру» на закрытие ФРГ российских и своих консульств.
Ранее в МИД страны сообщили, что закрывают четыре из пяти консульств России в стране в ответ на действия Москвы по ограничению числа сотрудников дипломатических представительств. Кроме того, Германия закроет генеральные консульства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске.
«Они же сократили наших сначала дипломатов в Германии. Соответственно, мы в ответ сократили их. Это был обмен. Теперь "мы вам в ответ сокращаем консульства", и из-за этого люди визы получать будут крайне тяжело. За счет того, что сотрудников будет мало, это приведет к тому, что это будет занимать больше времени. По большому счету, такое ограничение появится в получении визы», — высказалась Журова.
Полного прекращения дипломатических отношений между странами в ближайшей перспективе не ожидается, считает депутат, так как для этого нужны очень веские причины.
Ранее стало известно о решении Москвы выслать сотни сотрудников учреждений ФРГ из России. Их численность сократится до 350 человек. Отмечается, что решение было принято Москвой еще в апреле и должно быть исполнено к июню. В свою очередь 28 мая Берлин заявил, что примет меры для соблюдения паритета с Россией по числу диппредставителей.
В начале мая сообщалось, что часть сотрудников немецких диппредставительств вернулись из России в Берлин. До этого, в середине марта, ФРГ покинули часть сотрудников российских дипмиссий.