Лавров призвал посла США не лезть в отношения России и ЮАР

«Если американскому или любому другому заокеанскому, заморскому послу что-то показалось, то надо в общем-то знать свое место и не лезть в чужие дела. Американским послам, наверное, все-таки лучше заняться своим имиджем в глазах зарубежной публики», — резюмировал министр, добавив, что Россия, в отличие от США, которые накачивают Украины западным оружием, не нарушает международное право.