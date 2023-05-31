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Лавров призвал посла США не лезть в отношения России и ЮАР

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя обвинения ЮАР в поставках Москве товаров двойного назначения, заявил, что посол США в ЮАР Рубен Бриджети должен знать свое место и не лезть в отношения Москвы и Претории. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если американскому или любому другому заокеанскому, заморскому послу что-то показалось, то надо в общем-то знать свое место и не лезть в чужие дела. Американским послам, наверное, все-таки лучше заняться своим имиджем в глазах зарубежной публики», — резюмировал министр, добавив, что Россия, в отличие от США, которые накачивают Украины западным оружием, не нарушает международное право.

Лавров отреагировал на слова Милли о возвращении Украиной территорий

Посол США в ЮАР Рубен Бригети ранее обвинил Южно-Африканскую Республику в поставках оружия и боеприпасов в Россию. По его словам, США уверены, что во время захода российского судна Lady R на базу ЮАР в декабре 2022 года на его борт погрузили оружие и боеприпасы.

Ранее Лавров заявил, что Москва готова поставлять Мозамбику продукцию военного назначения, чтобы местные власти обеспечили обороноспособность страны и усилили ее «антитеррористический потенциал.

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