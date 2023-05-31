Лавров допустил поставки военной продукции в Мозамбик

Москва готова поставлять Мозамбику продукцию военного назначения, чтобы местные власти обеспечили обороноспособность страны и усилили ее «антитеррористический потенциал», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Мозамбике. Цитату приводит ТАСС.

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Он добавил, что на переговорах с президентом республики Филипе Ньюси договорился о подготовке третьего заседания рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству.