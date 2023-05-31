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Лавров допустил поставки военной продукции в Мозамбик

Москва готова поставлять Мозамбику продукцию военного назначения, чтобы местные власти обеспечили обороноспособность страны и усилили ее «антитеррористический потенциал», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Мозамбике. Цитату приводит ТАСС.

Лавров допустил поставки военной продукции в Мозамбик
© МИД РФ

Он добавил, что на переговорах с президентом республики Филипе Ньюси договорился о подготовке третьего заседания рабочей группы по военно-техническому сотрудничеству.

Глава МИД России прибыл в Мапуту вечером 30 мая. Ранее в рамках третьего за год африканского турне Лавров посетил Кению и Бурунди. В Мозамбике он уже провел переговоры с заместителем министра иностранных дел страны Мануэлем Жозе Гонсалвешем.

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