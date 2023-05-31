В Кремле заявили об абсолютной поддержке Сербии в конфликте в Косове

Россия, безусловно, поддерживает Сербию в свете обострения ситуации в Косове и считает, что все законные права косовских сербов должны соблюдаться. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что РФ и Сербия поддерживают постоянные контакты по дипломатическим каналам. При этом отдельных встреч президентов стран Владимира Путина и Александра Вучича на фоне конфликта в Косове не планируется.

«Мы следим за этим, мы, абсолютно безусловно, поддерживаем Сербию, поддерживаем сербов. Мы считаем, что все законные права и интересы косовских сербов должны соблюдаться, обеспечиваться, не должно быть места каким-то провокационным действиям, которые ущемляют права сербов. Мы очень внимательно наблюдаем за тем, как развивается ситуация, обеспокоены [в связи с этим]», — приводит слова представителя Кремля ТАСС.

При этом, как отметил Песков, Кремль приветствует любые меры для урегулирования вокруг Косова, однако не доверяет заявлениям представителей европейских властей о выполнении достигнутых ранее соглашений по этому вопросу.

Как писала «Парламентская газета», в конце апреля косовские сербы организовали протест возле здания муниципалитета Звечан на севере Косова. Председатель партии «Сербский список» Горан Ракич передал командованию СДК требования к приштинским властям о выводе подразделений косовоалбанской полиции с севера края. Кроме того, сербы настаивали, чтобы избранные недавно албанские градоначальники покинули административные здания.