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Умер депутат Госдумы Виктор Зубарев

Умер депутат Госдумы Виктор Зубарев от «Единой России», член комитета палаты по бюджету и налогам, ему было 62 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу фракции правящей партии в Госдуме пишет ТАСС.

Депутат Госдумы Виктор Зубарев умер на 63-м году жизни
© РИА Новости

«С сожалением сообщаем, что сегодня скоропостижно скончался наш коллега и товарищ, депутат Госдумы Виктор Зубарев. Искренние соболезнования его родным и близким», - заявили в пресс-службе.

Информацию о смерти Виктора Зубарева, который был избран в нижнюю палату парламента от Красноярского края, подтвердил и его коллега Юрий Швыткин, пишет РБК.

«Я могу только подтвердить, что сегодня ночью мой коллега Виктор Зубарев скоропостижно скончался. Обстоятельства смерти пока не знаю», - пояснил он.

Зубарев родился в Ужуре 20 февраля 1961 года, окончил Красноярский политехнический институт и Российскую академию государственной службы (РАНХиГС). В 1997-2007 годах он был депутатом заксобрания Красноярского края. Несколько раз переизбирался в Госдуму, в том числе и в сентябре 2021 года.

Напомним, что ранее скончался депутат Госдумы Джашарбек Узденов, ему было 56 лет. Глава фракции «Единая Россия» в Государственной думе Владимир Васильев заявил о том, что бывший министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики умер после продолжительной болезни.

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