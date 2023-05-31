Депутат Госдумы Виктор Зубарев умер на 63-м году жизни

Умер депутат Госдумы Виктор Зубарев
Умер депутат Госдумы Виктор Зубарев от «Единой России», член комитета палаты по бюджету и налогам, ему было 62 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу фракции правящей партии в Госдуме пишет ТАСС.
«С сожалением сообщаем, что сегодня скоропостижно скончался наш коллега и товарищ, депутат Госдумы Виктор Зубарев. Искренние соболезнования его родным и близким», - заявили в пресс-службе.
Информацию о смерти Виктора Зубарева, который был избран в нижнюю палату парламента от Красноярского края, подтвердил и его коллега Юрий Швыткин, пишет РБК.
«Я могу только подтвердить, что сегодня ночью мой коллега Виктор Зубарев скоропостижно скончался. Обстоятельства смерти пока не знаю», - пояснил он.
Зубарев родился в Ужуре 20 февраля 1961 года, окончил Красноярский политехнический институт и Российскую академию государственной службы (РАНХиГС). В 1997-2007 годах он был депутатом заксобрания Красноярского края. Несколько раз переизбирался в Госдуму, в том числе и в сентябре 2021 года.
Напомним, что ранее скончался депутат Госдумы Джашарбек Узденов, ему было 56 лет. Глава фракции «Единая Россия» в Государственной думе Владимир Васильев заявил о том, что бывший министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики умер после продолжительной болезни.