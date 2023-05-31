Депутат Госдумы Виктор Зубарев умер на 63-м году жизни

Умер депутат Госдумы Виктор Зубарев от «Единой России», член комитета палаты по бюджету и налогам, ему было 62 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу фракции правящей партии в Госдуме пишет ТАСС.

«С сожалением сообщаем, что сегодня скоропостижно скончался наш коллега и товарищ, депутат Госдумы Виктор Зубарев. Искренние соболезнования его родным и близким», - заявили в пресс-службе.

Информацию о смерти Виктора Зубарева, который был избран в нижнюю палату парламента от Красноярского края, подтвердил и его коллега Юрий Швыткин, пишет РБК.

«Я могу только подтвердить, что сегодня ночью мой коллега Виктор Зубарев скоропостижно скончался. Обстоятельства смерти пока не знаю», - пояснил он.

Зубарев родился в Ужуре 20 февраля 1961 года, окончил Красноярский политехнический институт и Российскую академию государственной службы (РАНХиГС). В 1997-2007 годах он был депутатом заксобрания Красноярского края. Несколько раз переизбирался в Госдуму, в том числе и в сентябре 2021 года.