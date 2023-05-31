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Депутат Виктор Зубарев умер в возрасте 62 лет

Депутат Госдумы от «Единой Россия», член думского Комитета по бюджету и налогам Виктор Зубарев умер на 63-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции.

Депутат Госдумы Виктор Зубарев умер на 63-м году жизни
© © Пресс-служба Госдумыl

«С сожалением сообщаем, что сегодня скоропостижно скончался наш коллега и товарищ, депутат Госдумы Виктор Зубарев. Искренние соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении.

Зубарев был избран избран по избирательному округу № 56 (Дивногорский — Красноярский край), обладал учебной степенью кандидат технических наук. Кроме того, он избирался депутатом Государственной Думы V, VI и VII созывов.

Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/social/deputat-viktor-zubarev-umer-v-vozraste-62-let.html

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