Депутат Госдумы Виктор Зубарев умер на 63-м году жизни

Депутат Виктор Зубарев умер в возрасте 62 лет
Депутат Госдумы от «Единой Россия», член думского Комитета по бюджету и налогам Виктор Зубарев умер на 63-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции.
«С сожалением сообщаем, что сегодня скоропостижно скончался наш коллега и товарищ, депутат Госдумы Виктор Зубарев. Искренние соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении.
Зубарев был избран избран по избирательному округу № 56 (Дивногорский — Красноярский край), обладал учебной степенью кандидат технических наук. Кроме того, он избирался депутатом Государственной Думы V, VI и VII созывов.
Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/social/deputat-viktor-zubarev-umer-v-vozraste-62-let.html