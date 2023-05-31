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Захарова назвала позицию Запада по атаке беспилотников на Москву "подлейшей"

Запад занял "подлейшую позицию" по атакам беспилотников на Москву, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в интервью радио Sputnik.

Захарова назвала позицию Запада по атаке беспилотников на Москву "подлейшей"
© РИА Новости

"Это, конечно, абсолютно подлейшая позиция. Другого нет ни слова, ни определения: видят и комментируют они только то, что выгодно им. А это – пропаганда", – цитирует Захарову "Москва 24".

Во вторник, 30 мая, Минобороны РФ сообщило, что Киев предпринял попытку террористической атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве, напоминает сайт "Подмосковье сегодня". По данным ведомства, Украина совершила атаку на столицу России восемью БПЛА. Все они были сбиты.

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