$80.69+0.6386.51+0.61

В Совфеде оценили последствия отказа поддержать председательство Эстонии в ОБСЕ

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев оценил последствия отказа России и Белоруссии поддержать председательство Эстонии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Он считает, что подобное решение не приведет к распаду этой структуры, передает ТАСС.

В Совфеде оценили последствия отказа поддержать председательство Эстонии в ОБСЕ
© РИА Новости

«В правилах процедуры ОБСЕ нет юридической зависимости между неисполнением функций председателя и прекращением деятельности этой организации», — уточнил сенатор.

Косачев добавил, что подобная ситуация осложнит работу структуры и создаст практические препятствия. По его словам, в ОБСЕ действует «консенсусное голосование», которое неудобно для Запада, привыкшего диктовать международным организациям свои решения.

Вице-спикер Совфеда также обратил внимание, что такие явления неявляются беспрецедентными в мировой практике. Он напомнил, что с 2019 года США де-юре и де-факто блокировали работу Органа по разрешению споров Всемирной торговой организации (ОРС ВТО).

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что из-за отказа России и Белоруссии поддержать председательство Эстонии в ОБСЕ, организации грозит раскол.

20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий