В Совфеде оценили последствия отказа поддержать председательство Эстонии в ОБСЕ

«В правилах процедуры ОБСЕ нет юридической зависимости между неисполнением функций председателя и прекращением деятельности этой организации», — уточнил сенатор.

Косачев добавил, что подобная ситуация осложнит работу структуры и создаст практические препятствия. По его словам, в ОБСЕ действует «консенсусное голосование», которое неудобно для Запада, привыкшего диктовать международным организациям свои решения.

Вице-спикер Совфеда также обратил внимание, что такие явления неявляются беспрецедентными в мировой практике. Он напомнил, что с 2019 года США де-юре и де-факто блокировали работу Органа по разрешению споров Всемирной торговой организации (ОРС ВТО).