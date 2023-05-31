США игнорируют атаки беспилотников на Москву, заявил посол Антонов

Соединенные Штаты продолжают игнорировать попытки Киева атаковать Москву, они дают своего рода индульгенцию на подобные инциденты. Такое заявление сделал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

Он считает, что позиция Запада во главе с Вашингтоном — единственное, с чем считаются политики в Киеве, поэтому игнорирование и молчание США после подобных происшествий — своего рода индульгенция на продолжение боевых столкновений с Вооруженными силами РФ.

Антонов добавил, что заявления США по поводу теракта в Москве с использованием беспилотных летательных аппаратов можно считать поощрением действий преступников.

«Чего только стоят попытки прикрыться фразой о том, что здесь "собирают сведения". И тут же официальные лица переключаются на информационную атаку против нашей страны», — заметил посол. Он задался вопросом, неужели политики Вашингтона не понимают: никто в Москве не верит лозунгам о неподдержке ударов Вооруженных сил Украине по территории РФ.