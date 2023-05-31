$80.69+0.6386.51+0.61

США игнорируют атаки беспилотников на Москву, заявил посол Антонов

Соединенные Штаты продолжают игнорировать попытки Киева атаковать Москву, они дают своего рода индульгенцию на подобные инциденты. Такое заявление сделал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает РИА Новости.

США игнорируют атаки беспилотников на Москву, заявил посол Антонов
© ТАСС

Он считает, что позиция Запада во главе с Вашингтоном — единственное, с чем считаются политики в Киеве, поэтому игнорирование и молчание США после подобных происшествий — своего рода индульгенция на продолжение боевых столкновений с Вооруженными силами РФ.

Антонов добавил, что заявления США по поводу теракта в Москве с использованием беспилотных летательных аппаратов можно считать поощрением действий преступников.

«Чего только стоят попытки прикрыться фразой о том, что здесь "собирают сведения". И тут же официальные лица переключаются на информационную атаку против нашей страны», — заметил посол. Он задался вопросом, неужели политики Вашингтона не понимают: никто в Москве не верит лозунгам о неподдержке ударов Вооруженных сил Украине по территории РФ.

Глава российской дипломатической миссии заявил, что США сознательно все более активно вмешиваются в военный конфликт в Европе. По его словам, столкнуть Россию и Североатлантический альянс также «давняя мечта национал-радикалов в Киеве».

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий