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Путин в среду проведет переговоры с президентом Эритреи

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с главой Эритреи Исайасом Афеворки, который находится в России с официальным визитом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин в среду проведет переговоры с президентом Эритреи
© РИА Новости

Как говорится в публикации, лидеры двух государств обсудят перспективы развития российско-эритрейских отношений в различных областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки.

Агентство уточняет, что встреча лидеров России и Эритреи станет первой. До этого произошел лишь визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Эритрею, тогда политик встретился с Афеворки. Вместе они обсудили добычу полезных ископаемых, экономику, информационно-коммуникационные технологии, инфраструктурные проекты, сельское хозяйство, российские инициативы по развитию промышленности в Эритрее, а также возможности морского и воздушного портов Массауа.

Посол Эритреи в России Петрос Цеггай в интервью РИА Новости выразил уверенность, что сотрудничество Асмэры и Москвы в экономической, политической, культурной и гуманитарной сферах будет укрепляться и возрастать. Он считает, что Эритрея продолжит военно-техническое сотрудничество с Россией, игнорируя неодобрение Запада.

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