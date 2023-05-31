Путин в среду проведет переговоры с президентом Эритреи

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с главой Эритреи Исайасом Афеворки, который находится в России с официальным визитом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как говорится в публикации, лидеры двух государств обсудят перспективы развития российско-эритрейских отношений в различных областях, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки.

Агентство уточняет, что встреча лидеров России и Эритреи станет первой. До этого произошел лишь визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Эритрею, тогда политик встретился с Афеворки. Вместе они обсудили добычу полезных ископаемых, экономику, информационно-коммуникационные технологии, инфраструктурные проекты, сельское хозяйство, российские инициативы по развитию промышленности в Эритрее, а также возможности морского и воздушного портов Массауа.