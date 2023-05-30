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Постпред РФ при ООН встретился с главой МАГАТЭ

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя провел во вторник, 30 мая, встречу с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском постпредстве при всемирной организации.

Постпред РФ при ООН встретился с главой МАГАТЭ
© MFA Russia/Global Look Press

"Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя провел встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси", — заявил собеседник агентства.

Ранее представитель постпредства Швейцарии, председательствующей в мае в Совете безопасности Организации Объединенных Наций, Пьер Гобе заявил, что СБ ООН 30 мая проведет встречу по безопасности Запорожской АЭС, с докладом выступит генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

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