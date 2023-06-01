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Захарова уличила Финляндию в абсурдных заявлениях о России

Заявления властей Финляндии о том, что Россия якобы нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, заморозив счета финских дипмиссий в стране, абсурдны. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Захарова уличила Финляндию в абсурдных заявлениях о России
© Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Захарова подчеркнула, что российская дипломатия всегда руководствовалась принципом взаимности.

«Наши действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в этой североевропейской стране, которые могут пользоваться счетом только в одном из финских банков», — рассказала она.

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