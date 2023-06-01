Захарова уличила Финляндию в абсурдных заявлениях о России

Заявления властей Финляндии о том, что Россия якобы нарушила Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, заморозив счета финских дипмиссий в стране, абсурдны. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.