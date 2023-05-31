$80.69+0.6386.51+0.61

Дмитрий Песков рассказал, играет ли президент Путин в видеоигры

Президент России Владимир Путин посетил культурный центр «Зотов». Во время посещения глава организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников узнал у президента, увлекается ли тот видеоиграми.

Песков рассказал об отношении Путина к компьютерным играм
© РИА Новости

В ответ Путин пошутил, что не играет по выходным, поскольку предпочитает уделять этому время в будние дни. На его слова отреагировал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что не видел играющего президента.

Мне не известно, чтобы президент играл в компьютерные игры. Никогда не видел этого и не слышал этого от него.

Очевидно, фраза президента про то, что он играет, была шуточной. К тому же Путин пошутил именно про будние дни, тогда как большинство уделяют время этому наверняка по выходным.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий