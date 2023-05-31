Песков рассказал об отношении Путина к компьютерным играм

Президент России Владимир Путин посетил культурный центр «Зотов». Во время посещения глава организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников узнал у президента, увлекается ли тот видеоиграми.

В ответ Путин пошутил, что не играет по выходным, поскольку предпочитает уделять этому время в будние дни. На его слова отреагировал пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он отметил, что не видел играющего президента.

Мне не известно, чтобы президент играл в компьютерные игры. Никогда не видел этого и не слышал этого от него.