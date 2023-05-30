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Кадыров призвал ввести в России военное положение

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ввести в России военное положение и использовать все силы для того, чтобы «смести террористическую ячейку» на Украине. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Кадыров призвал ввести в России военное положение
© nsn.fm

Он отметил, что утренняя атака дронами по российской столице не имела ни тактического, ни стратегического и даже психологического смысла. Политик назвал киевские власти террористами, которые используют соответствующие методы.

«Необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам "украинские военные". Нет никаких военных и политиков на Украине - только террористы», - написал Кадыров.

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При этом он привел в пример США, которые «вешают ярлык террориста на любого без суда и следствия», в то время как у России имеются доказательства «террористической деятельности» украинских властей.

«Меры реагирования на подобные попытки атаковать не должны быть жёсткие - они должны быть жестокие. Мы защищаем наших граждан, и тут не надо цацкаться и церемониться», - подытожил политик.

Ранее генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, как вести себя при обнаружении дронов.

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