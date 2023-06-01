В России ответили на заявления Белого дома про атаки ВСУ на Россию

Заверения Белого дома в том, что американское руководство выступает против ударов Украины по территории России , не стоят ломаного гроша. Такое мнение выразил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов , передает РИА Новости .

«Публичные заявления Белого дома, что здесь якобы не поддерживают вылазки ВСУ [Вооруженных сил Украины] в самое сердце нашей Родины, гроша ломанного не стоят», — считает дипломат.

Он подчеркнул, что об этом свидетельствует, в частности, решение Вашингтона предоставить Киеву новый пакет военной помощи на сумму 300 миллионов долларов. По словам Антонова, своими действиями американские власти демонстрируют безразличие к преступлениям украинской армии.