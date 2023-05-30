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МИД России решительно осудил атаки ВСУ по Москве и Московской области

Министерство иностранных дел России выпустило заявление с решительным осуждением атак по Москве и Московской области со стороны ВСУ. Заявление дипведомства опубликовано на официальном сайте российского МИД.

«МИД России решительно осуждает попытки террористических атак ВСУ, имевшие место рано утром 30 мая на территории Москвы и Московской области», – сказано в сообщении.

В МИД также добавили, что эти атаки преследовали цель посеять панику среди граждан России и не имели никакого военного смысла.

«Эти атаки были спланированы и совершены неонацистским киевским режимом, для которого использование методов актов террора стало зловещей практикой. Его представители давно и открыто призывали нанести по Москве "удары возмездия". Подобные атаки, не имея никакого смысла с военной точки зрения, судя по всему, направлены исключительно против гражданского населения с целью посеять панику среди мирных жителей», – говорится в заявлении.

Помимо этого, МИД назвал лицемерием заявления о том, что ВСУ не будет использовать поставленное Западом оружие для атак по территории России. По мнению дипведомства, военная поддержка Украины со стороны запада подталкивает Киев «к все более безрассудным преступным деяниям».

«Российская сторона оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима», – сказано в документе.

30 мая Москва и Подмосковье подверглись атаке БПЛА. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, в результате атаки несколько зданий получили незначительные повреждения.

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