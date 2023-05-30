«Эти атаки были спланированы и совершены неонацистским киевским режимом, для которого использование методов актов террора стало зловещей практикой. Его представители давно и открыто призывали нанести по Москве "удары возмездия". Подобные атаки, не имея никакого смысла с военной точки зрения, судя по всему, направлены исключительно против гражданского населения с целью посеять панику среди мирных жителей», – говорится в заявлении.