Володин заявил, что США делают все для разрушения суверенитета России

"Соединенные Штаты Америки, став монопольными правителями мира, делают все для того, чтобы разрушить нашу экономику, для того, чтобы потушить наш суверенитет. <…> Коллеги, самое главное - консолидация. Самое главное - обеспечить тыл. Сегодня важно думать о семьях ребят, которые остались здесь, с нами живут. Им помогать надо. Думать о тех, кто на фронте. Это наш вклад в победу", - сказал спикер Госдумы.