Кремль ответил на вопрос о возможном обращении Путина из-за атаки беспилотников

Президент России Владимир Путин не планирует выступать с обращением после атаки беспилотников на Москву и Подмосковье . Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков , отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его цитирует ТАСС .

«В настоящий момент каких-то специальных планов нет», — сказал пресс-секретарь главы государства и добавил, что в настоящий момент никакой угрозы для местных жителей нет.

Утром 30 мая Москву и Подмосковье атаковали беспилотники. В столице они попали в три жилых дома: на Профсоюзной улице, на улице Атласова в Новой Москве и на Ленинском проспекте. Один из беспилотников нес кумулятивный заряд КЗ-6. Взрывное устройство не сдетонировало, жителей двух домов эвакуировали.