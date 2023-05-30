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Посол РФ заявил, что Москва и Анкара будут развивать сотрудничество после избрания Эрдогана

Взаимовыгодное сотрудничество России и Турции после избрания Реджепа Тайипа Эрдогана на новых президентский срок будет продолжено, считает посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Об этом сообщает "Лента.ру".

Российский посол дал прогноз по будущему взаимодействию Москвы и Анкары, когда Эрдоган начнет исполнять обязанности главы государства на новом сроке. По словам Ерхова, у стран сохраняется "много проектов, много идей и много планов", среди которых газовый хаб и дальнейшее строительство атомной электростанции "Аккую".

"Так что на вопрос: "Что будет дальше?", мы имеем все основания ответить: будем работать", - добавил посол.

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Как считает Ерхов, Россия и Турция должны продолжать совместные проекты и работу во благо жителей двух стран. Ко всему прочему, дипломат указал на высокий запрос на перемены в турецком обществе.

Ранее сенатор Совфеда Григорий Карасин счел позитивной для РФ победу Эрдогана на выборах президента Турции.

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