Путин уволил замминистра юстиции Безродную

Президент России Владимир Путин освободил от должности замминистра юстиции Алису Безродную. Указ о ее увольнении опубликован на портале правовой информации.

В Минюсте объяснили, что замглавы ведомства покинула свой пост, так как переходит на другое место работы, пишет РИА Новости. По словам собеседника агентства, Безродная «возглавляла одно из самых трудоемких и сложных направлений, курируя департамент экономического законодательства и департамент регистрации ведомственных правовых нормативных актов».