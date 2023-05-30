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Путин уволил замминистра юстиции Безродную

Президент России Владимир Путин освободил от должности замминистра юстиции Алису Безродную. Указ о ее увольнении опубликован на портале правовой информации.

Путин уволил замминистра юстиции Безродную
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Подписанный главой государства документ вступает в силу с 30 мая 2023 года.

В Минюсте объяснили, что замглавы ведомства покинула свой пост, так как переходит на другое место работы, пишет РИА Новости. По словам собеседника агентства, Безродная «возглавляла одно из самых трудоемких и сложных направлений, курируя департамент экономического законодательства и департамент регистрации ведомственных правовых нормативных актов».

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