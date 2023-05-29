Боррель оценил готовность России к переговорам по Украине

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель "без оптимизма" смотрит на ситуацию на Украине и считает, что Россия не будет вести переговоры, пока не победит в конфликте. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, выступая на экспертном форуме в Барселоне, трансляцию которого вела внешнеполитическая служба ЕС.