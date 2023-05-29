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Боррель полагает, что Россия не пойдет на переговоры по Украине, если не победит

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель "без оптимизма" смотрит на ситуацию на Украине и считает, что Россия не будет вести переговоры, пока не победит в конфликте. Соответствующее заявление он сделал в понедельник, выступая на экспертном форуме в Барселоне, трансляцию которого вела внешнеполитическая служба ЕС.

Боррель оценил готовность России к переговорам по Украине
© globallookpress.com

"Я вижу явное намерение России выиграть войну. Россия не пойдет на переговоры, если не победит", - заявил он.

"Я без оптимизма ожидаю развития конфликта этим летом", - продолжил он.

Из этого главный европейский дипломат сделал вывод, что ЕС "должен продолжать наращивать военную поддержку" Киева.

Боррель: без западной поддержки Украине пришлось бы сдаться в течение нескольких дней

Ранее Боррель заявлял в Брюсселе, что, занимаясь координацией военной помощи Украине со стороны ЕС, он чувствует себя не главой дипломатии, а "министром обороны Евросоюза".

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