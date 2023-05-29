Как уточнили в сообщении, правовой основой для включения организации в перечень нежелательных НПО стали части 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".