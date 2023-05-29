В Китае предложили решить судьбу Крыма на переговорах

Глава представительства Китая в Европейском союзе Фу Цун уклонился от ответа на вопрос, кому принадлежит Крым, и предложил решить судьбу полуострова путем переговоров. Об этом дипломат заявил в интервью корреспонденту New Statesman. Стенограмма доступна на сайте Миссии КНР в ЕС.

«Китай выступает за независимость, суверенитет и территориальную целостность всех стран, включая Украину и, если на то пошло, включая Россию. Всех стран. Что касается вопроса о Крыме, мы надеемся, что обе стороны смогут решить этот вопрос путем политических и мирных переговоров», — заявил китайский представитель, в ответ на вопрос является ли Крым частью Украины.

В апреле посол Китая во Франции Лу Шайе заявил, что Крым исторически был российским и является таковым сегодня. Журналисты спросили у дипломата, какой стране принадлежит полуостров. По его словам, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в 1954 году отдал Крым Украине.