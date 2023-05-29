«В данной записке содержался ответ российской стороны на вопрос, поставленный в ходе встречи лидеров ЕАЭС в узком составе», — цитирует РИА Новости Желдибая.

По его словам, речь шла о доступе казахских компаний-грузоотправителей к перевозкам по железной дороге России по внутренним тарифам.

Он добавил, что Токаев передал поручение правительству страны продолжить переговоры с российской стороной по данному вопросу на основе принципов договора о создании ЕАЭС от 2015 года.