Присоединение территорий Харькова и Харьковской области решит проблему с обстрелами Белгородской области , заявил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор региона Вячеслав Гладков .

«Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов в Белгородской области», — цитирует его ТАСС.

Гладков добавил, что с начала спецоперации на Украине не менее пяти диверсионно-разведывательных групп заходили в Белгородскую область.