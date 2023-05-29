$79.97-0.0285.92+0.04

В США назвали Путина победителем выборов в Турции

По итогам президентских выборов в Турции победителем стал не только Реджеп Тайип Эрдоган, но и президент России Владимир Путин. К такому выводу пришел американский журнал Newsweek, передает РИА Новости.

В США назвали Путина победителем выборов в Турции
© ТАСС

Ранее в Турции состоялся второй тур президентских выборов. Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что Эрдоган в результате подсчета набрал 52% голосов и одержал победу. Официально результаты голосования будут опубликованы 1 июня.

Как пишет Newsweek, победа Эрдогана означает «хорошие новости» для президента России, так как именно Турция и президент Эрдоган выступают посредниками между Москвой и Киевом. Анкара поддерживает тесные дипломатические отношения с Россией, а сохранение стабильных экономических отношений остается приоритетом для обеих стран.

«Победа Эрдогана, вероятно, гарантирует сохранение статуса-кво», — отмечает Newsweek.

Президент России Владимир Путин уже поздравил Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост лидера Турции. Он заявил, что Эрдоган внес огромный вклад в укрепление отношений между Москвой и Анкарой. Путин выразил готовность продолжить конструктивный диалог по вопросам международной, региональной и двусторонней повесток дня.

Эрдоган прокомментировал свою победу на президентских выборах

28
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий