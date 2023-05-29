В США назвали Путина победителем выборов в Турции

По итогам президентских выборов в Турции победителем стал не только Реджеп Тайип Эрдоган, но и президент России Владимир Путин. К такому выводу пришел американский журнал Newsweek, передает РИА Новости.

Ранее в Турции состоялся второй тур президентских выборов. Глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что Эрдоган в результате подсчета набрал 52% голосов и одержал победу. Официально результаты голосования будут опубликованы 1 июня.

Как пишет Newsweek, победа Эрдогана означает «хорошие новости» для президента России, так как именно Турция и президент Эрдоган выступают посредниками между Москвой и Киевом. Анкара поддерживает тесные дипломатические отношения с Россией, а сохранение стабильных экономических отношений остается приоритетом для обеих стран.

«Победа Эрдогана, вероятно, гарантирует сохранение статуса-кво», — отмечает Newsweek.