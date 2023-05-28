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18 минут назад

Умер бывший член ЦИК Сергей Сироткин

ТАСС

Бывший член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, экс-депутат Государственной думы Сергей Сироткин умер в Москве в возрасте 69 лет. Об этом написал на своей странице в сети "ВКонтакте" в воскресенье зампредседателя Ивановской областной думы, руководитель фракции ЛДПР в региональном парламенте Дмитрий Шелякин.

Умер бывший член ЦИК Сергей Сироткин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сегодня ушел из жизни политик и государственный деятель, бывший член Центральной избирательной комиссии РФ от ЛДПР, бывший депутат Государственной думы РФ ФС от ЛДПР Сергей Никанорович Сироткин", - написал он.

Шелякин уточнил корреспонденту ТАСС, что политик умер в Москве. Он отметил, что Сироткин был яркой, сильной личностью, наставником для молодого поколения, честным, прямым и последовательным человеком.

Сироткин родился 14 апреля 1954 года в Выборге Ленинградской области, в 1997-2000 годах был депутатом Законодательного собрания Ивановской области, в 2008-2011 годах - депутатом Ивановской областной думы от ЛДПР. Также был депутатом Государственной думы РФ четвертого (2003-2007 годы), пятого (2007-2011 годы) и шестого (2011-2016 годы) созывов. В 2016-2021 годах был членом ЦИК РФ.

Политика,Сергей Сироткин,ЦИК России,ЛДПР,Госдума,
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