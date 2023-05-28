Умер бывший член ЦИК Сергей Сироткин

"Сегодня ушел из жизни политик и государственный деятель, бывший член Центральной избирательной комиссии РФ от ЛДПР, бывший депутат Государственной думы РФ ФС от ЛДПР Сергей Никанорович Сироткин", - написал он.

Шелякин уточнил корреспонденту ТАСС, что политик умер в Москве. Он отметил, что Сироткин был яркой, сильной личностью, наставником для молодого поколения, честным, прямым и последовательным человеком.

Сироткин родился 14 апреля 1954 года в Выборге Ленинградской области, в 1997-2000 годах был депутатом Законодательного собрания Ивановской области, в 2008-2011 годах - депутатом Ивановской областной думы от ЛДПР. Также был депутатом Государственной думы РФ четвертого (2003-2007 годы), пятого (2007-2011 годы) и шестого (2011-2016 годы) созывов. В 2016-2021 годах был членом ЦИК РФ.