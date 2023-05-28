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Медведев отреагировал на слова Грэма об убийстве русских

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале высказывания сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма об убийстве русских. Политик напомнил, что в США распространена практика ликвидации политических оппонентов.

Медведев отреагировал на слова Грэма об убийстве русских
© РИА Новости

Ранее Грэм встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время переговоров он позволил себе ряд неоднозначных высказываний о противостоянии на Украине. В частности, заявил, что вложения Соединенных Шатов в конфликт, в ходе которого погибли русские, оказались чрезвычайно удачными.

Американский сенатор назвал смерть россиян «удачной» тратой денег США

Медведев подчеркнул, что сенатору не следовало позволять себе такие слова. Он добавил, что в США «регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов».

Так, от пуль наемных убийц погибли сенаторы Роберт Кеннеди, Хьюи Лонг, Клемент Карлос Пинкни, Джон Мильтон Эллиотт и другие видные политики, заметил зампред Совбеза.

Ранее скандальные высказывания Грэма прокомментировали официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, бизнесмен Илон Маск.

Захарова напомнила, в частности, что в 30-40-е годы XX века крупнейшие американские корпорации активно спонсировали Германию.

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