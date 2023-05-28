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Медведев ответил на заявление сенатора из США о смерти русских

Сенатору Линдси Грэму, заявившему о выгоде США от смерти русских людей, стоит напомнить про громкие убийства американских политиков. Так заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на высказывание Грэма.

Медведев ответил на заявление сенатора из США о смерти русских
© globallookpress.com

«Старый дурак сенатор Линдси Грэм сказал, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских. Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов», — говорится в сообщении зампреда.

Он посоветовал Грэму вспомнить печальную судьбу экс-генпрокурора США Роберта Кеннеди, бывшего сенатора Хьюи Лонга, а также политиков Клемента Карлоса Пинкни, Джона Мильтона Эллиотта и Уэйна Оуэнса.

Ранее Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским назвал смерть россиян самой удачной тратой денег США. «Русские умирают. Мы еще никогда не тратили деньги так удачно», — заявил политик, комментируя оказание Вашингтоном военной помощи Киеву.

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