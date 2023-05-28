Медведев ответил на заявление сенатора из США о смерти русских

«Старый дурак сенатор Линдси Грэм сказал, что США еще никогда так удачно не тратили деньги, как на убийства русских. Напрасно он так. В его любимой Америке регулярно убивают не только обычных людей, но и тратят грязные деньги на убийства сенаторов», — говорится в сообщении зампреда.