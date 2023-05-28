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Лавров отреагировал на слова Милли о возвращении Украиной территорий

Глава МИД РФ Сергей Лавров предположил, что слова главы объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о том, что Киев пока не может рассчитывать на возвращение территорий в границах 1991 года являются шагом к пониманию реальности Западом. Об этом пишет РИА «Новости».

Лавров отреагировал на слова Милли о возвращении Украиной территорий
© РИА Новости

Ранее Милли заявил, что Украине не следует рассчитывать в обозримой перспективе на возвращение утраченных территорий.

«Это шаг вперед к пониманию реальности на Земле», - отметил Лавров.

Ранее министр прокомментировал ряд заявлений украинских официальных лиц, содержащих угрозы в адрес России.

В России ответили на предложение купить территории Украины

Лавров заметил, что Украина превратилась фактически в террористическое государство. Он добавил, что попытки западных лидеров оправдать слова и действия Киева не будут приняты Москвой во внимание.

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