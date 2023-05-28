Лавров отреагировал на слова Милли о возвращении Украиной территорий
Глава МИД РФ Сергей Лавров предположил, что слова главы объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о том, что Киев пока не может рассчитывать на возвращение территорий в границах 1991 года являются шагом к пониманию реальности Западом. Об этом пишет РИА «Новости».
Ранее Милли заявил, что Украине не следует рассчитывать в обозримой перспективе на возвращение утраченных территорий.
«Это шаг вперед к пониманию реальности на Земле», - отметил Лавров.
Ранее министр прокомментировал ряд заявлений украинских официальных лиц, содержащих угрозы в адрес России.
Лавров заметил, что Украина превратилась фактически в террористическое государство. Он добавил, что попытки западных лидеров оправдать слова и действия Киева не будут приняты Москвой во внимание.