Лавров отреагировал на слова Милли о возвращении Украиной территорий

Глава МИД РФ Сергей Лавров предположил, что слова главы объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о том, что Киев пока не может рассчитывать на возвращение территорий в границах 1991 года являются шагом к пониманию реальности Западом. Об этом пишет РИА «Новости».