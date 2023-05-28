Захарова прокомментировала высказывания сенатора Линдси Грэма о смерти россиян

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале резкие высказывания сенатора-республиканца Линдси Грэма об экономической выгоде для США от конфликта на Украине. Она напомнила, что Вашингтон в 30-40-е годы XX века активно спонсировал гитлеровскую Германию.

Ранее Грэм провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Во время беседы он отметил, что «русские умирают [в ходе боевых действий на Украине]. Мы [США] ещё никогда не тратили деньги так удачно».

Захарова уточнила, что на Нюрнбергском процессе немецкие чиновники и генералы рассказали о том, что Германия получала спонсорскую помощь от Соединенных Штатов. Деньги, ресурсы и техника для Третьего рейха поступали от корпораций «Форд» и «Дженерал моторс».

В годы Второй мировой войны, отметила дипломат, в Германии работали заводы компаний «Кодак» и «Кока-Кола». Они исправно поставляли свою продукцию на нужды германского государства.

Дочерние компании нефтяного гиганта «Стандарт Ойл» поставляли Гитлеру нефтепродукты, помогали в организации разработки и производства синтетических каучука и топлива, заметила представитель ведомства.

По оценке Захаровой, американскому сенатору действительно есть с чем сравнивать нынешние инвестиции. Вместе с тем, резюмировала дипломат, выгодополучателям следует помнить, «чем закончилась предыдущая авантюра».