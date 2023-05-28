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18 минут назад

Слуцкий назвал США "спонсором неонацизма, терроризма и геноцида"

ТАССиещё 14

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал "спонсором неонацизма, терроризма и геноцида" США после слов американского сенатора Линдси Грэма об "инвестициях в смерть русских".

Слуцкий назвал США "спонсором неонацизма, терроризма и геноцида"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Империя лжи становится спонсором неонацизма, терроризма и геноцида. В политикуме США агония русофобии достигла запредельного уровня", - написал Слуцкий в воскресенье в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что американский сенатор-республиканец Линдси Грэм признался в том, что Вашингтон спонсирует украинский терроризм и геноцид русских на Донбассе и других территориях. При этом сами украинцы в этой ситуации являются "расходным материалом", в то время как США "вливают миллиарды" в неонацистский режим на Украине.

На встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским сенатор Грэм заявил, что смерти русских в ходе конфликта на Украине - это "лучшая из инвестиций" Вашингтона.

Политика,Линдси Грэм,Владимир Зеленский,Комитет госдумы по международным делам,ЛДПР,
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