Слуцкий назвал США "спонсором неонацизма, терроризма и геноцида"

Он подчеркнул, что американский сенатор-республиканец Линдси Грэм признался в том, что Вашингтон спонсирует украинский терроризм и геноцид русских на Донбассе и других территориях. При этом сами украинцы в этой ситуации являются "расходным материалом", в то время как США "вливают миллиарды" в неонацистский режим на Украине.