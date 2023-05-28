Пушков обвинил Польшу в шпиономании и русофобии

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал интервью экс-главы Службы военной контрразведки Польши генерала Януша Носека изданию Wyborcza, в котором он заявил, что страной управляют пророссийские политики. Об этом Пушков высказался в своем Telegram -канале.

Сенатор сообщил, что подобное мнение «скорее всерьез, чем в шутку» он услышал в 2016 году от известного польского политика. Он также говорил, что бывший на тот момент главой минобороны Польши Антоний Мацеревич был «совершенно помешан» на «русской угрозе» для страны.