Путин заявил о борьбе России за право быть самой собой

Президент России Владимир Путин заявил, что для страны сейчас настало, по сути, время самоопределения и борьбы за право быть самой собой. Видеообращение главы государства по случаю открытия Академии творческих индустрий в арт-кластере «Таврида» размещено на официальном сайте Кремля.

«Но, глядя на то, что происходит в мире, мы все отчетливее понимаем: нам не нужны ориентиры или стандарты, грубо навязанные извне, которые подавляют любую самобытность и оригинальность развития», — подчеркнул российский лидер.

Путин призвал бережно, уважительно относиться к своим корням, истокам, а также сохранить в собственных формах и жанрах «неповторимое звучание, которым всегда отличалась российская культура», особый ценностный посыл, который говорит о важнейших духовных и нравственных основах.