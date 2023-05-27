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Песков обвинил Запад в эскалации конфликта на Украине

Западные государства с каждым днем все больше вовлекаются в конфликт на Украине, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Об этом пишет ТАСС.

Песков обвинил Запад в эскалации конфликта на Украине
© ТАСС

Зарубин задал вопрос пресс-секретарю о том, где предел эскалации, какие еще действия могут предпринять западные лидеры.

Появились данные о причастности Запада к атаке корабля ЧФ «Иван Хурс»

Песков подчеркнул, что коллективному Западу следует самостоятельно понять, где ему необходимо остановиться.

Вместе с тем, уточнил пресс-секретарь, этого пока не происходит. Он добавил, что степень вовлеченности западных стран в противостояние нарастает с каждым днем.

Очередные пакеты военной помощи растягивают конфликт по времени, но не могут как-либо изменить ситуацию, тем более они не способны изменить ее кардинально, уточнил Песков.

Москва продолжит операцию и обеспечит свои интересы, достигнет выполнения поставленных задач, резюмировал пресс-секретарь.

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