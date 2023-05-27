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Российские дипломаты отреагировали на заявление Борреля о Кубе

Представители российской дипмиссии на Кубе раскритиковали заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, сделанное им во время официального визита на остров. Об этом пишет «Российская газета».

Российские дипломаты отреагировали на заявление Борреля о Кубе
© globallookpress.com

В ходе встречи с представителями малого и среднего бизнеса в Гаване Боррель заявил, что Куба могла бы стать «карибской Майоркой».

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Дипломаты предположили, что «высокомерие и неоколониальное мышление» стали характерными чертами европейских элит. Они присущи и Жозепу Боррелю, добавили в посольстве.

В дипмиссии уточнили, что посольство находится в Гаване в том числе и с той целью, чтобы напоминать всем: «Куба не является чьей-либо колонией».

Отмечается, что кубинские бизнесмены не разделили планы Борреля по превращению Кубы в чью-либо колонию, наподобие принадлежащей Испании Майорки. Они заявили, что желают развивать остров по своему, особому пути.

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