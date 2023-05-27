Российские дипломаты отреагировали на заявление Борреля о Кубе

Представители российской дипмиссии на Кубе раскритиковали заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, сделанное им во время официального визита на остров. Об этом пишет «Российская газета».

В ходе встречи с представителями малого и среднего бизнеса в Гаване Боррель заявил, что Куба могла бы стать «карибской Майоркой».

Дипломаты предположили, что «высокомерие и неоколониальное мышление» стали характерными чертами европейских элит. Они присущи и Жозепу Боррелю, добавили в посольстве.

В дипмиссии уточнили, что посольство находится в Гаване в том числе и с той целью, чтобы напоминать всем: «Куба не является чьей-либо колонией».