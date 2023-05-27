Российские дипломаты отреагировали на заявление Борреля о Кубе
Представители российской дипмиссии на Кубе раскритиковали заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, сделанное им во время официального визита на остров. Об этом пишет «Российская газета».
В ходе встречи с представителями малого и среднего бизнеса в Гаване Боррель заявил, что Куба могла бы стать «карибской Майоркой».
Дипломаты предположили, что «высокомерие и неоколониальное мышление» стали характерными чертами европейских элит. Они присущи и Жозепу Боррелю, добавили в посольстве.
В дипмиссии уточнили, что посольство находится в Гаване в том числе и с той целью, чтобы напоминать всем: «Куба не является чьей-либо колонией».
Отмечается, что кубинские бизнесмены не разделили планы Борреля по превращению Кубы в чью-либо колонию, наподобие принадлежащей Испании Майорки. Они заявили, что желают развивать остров по своему, особому пути.