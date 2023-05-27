Захарова отреагировала на обострение ситуации на Балканах

Действия и высказывания официальных лиц США и ЕС усугубляют и без того напряженную ситуацию между Сербией и Косово, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Захарова отметила, что в Косово продолжаются «организованные косовоалбанскими радикалами гонения и насилие против коренного сербского населения».

По ее словам, западные посредники на протяжении многих лет поощряли антисербскую политику властей самопровозглашенной республики.

Соответственно, ухудшение положения в Косово - прямое следствие западного неоколониального подхода к Балканам, подчеркнула дипломат.