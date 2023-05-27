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Захарова прокомментировала обострение ситуации на Балканах

Действия и высказывания официальных лиц США и ЕС усугубляют и без того напряженную ситуацию между Сербией и Косово, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Заявление опубликовано на официальном сайте ведомства.

Захарова отреагировала на обострение ситуации на Балканах
© ТАСС

Захарова отметила, что в Косово продолжаются «организованные косовоалбанскими радикалами гонения и насилие против коренного сербского населения».

По ее словам, западные посредники на протяжении многих лет поощряли антисербскую политику властей самопровозглашенной республики.

Соответственно, ухудшение положения в Косово - прямое следствие западного неоколониального подхода к Балканам, подчеркнула дипломат.

Захарова напомнила, что МИД России неоднократно предупреждал: Вашингтон и Брюссель являются не миротворцами, а разжигателями противостояния в регионе, их действия лишь отодвигают достижение компромисса между сторонами.

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