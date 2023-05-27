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В Крыму напомнили об обещании советника Зеленского приехать в Ялту

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк обещал приехать в Ялту и рассказать, что происходит в Крыму, ровно полгода назад, однако так этого и не сделал. Об этом в беседе с Олег Крючков.

В Крыму напомнили об обещании советника Зеленского приехать в Ялту
© Lenta.ru

Он уточнил, что соответствующее обещание было дано украинским СМИ 27 ноября прошлого года.

«С утра хожу, ищу его по Ялте. Море, солнце, пальмы — есть, а Подоляка как не было, так и нет. Одним словом, мальчик, видимо, где-то потерялся в пути», — отметил он.

Крючков выразил мнение, что киевские политики способны храбриться и рассыпать бравадами только в эфире собственных или западных СМИ. На его взгляд, всем представителям украинской власти «заказан лишь один путь в Крым — в наручниках и автозаке в одну из подготовленных тюремных камер или палат в психиатрической больнице».

10 марта Подоляк также заявлял, что Украина планирует в Крыму «горячий сезон». Советник Зеленского сообщил о намерении провести «сезон свободы», который привлечет внимание государств с «нестабильными» политическими системами.

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