Китай пообещал укреплять диалог с Россией и Украиной для урегулирования кризиса

Пекин будет укреплять диалог и с Москвой, и с Киевом для преодоления кризиса и установления мира. Об этом заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй, пишет РИА Новости.

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Соображениями на этот счет китайский дипломат поделился на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Китай продолжит (...) укреплять взаимодействие и диалог со всеми сторонами, включая Россию, прилагать реальные усилия для политического урегулирования», — пообещал Хуэй.