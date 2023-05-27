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Китай пообещал укреплять диалог с Россией и Украиной для урегулирования кризиса

Пекин будет укреплять диалог и с Москвой, и с Киевом для преодоления кризиса и установления мира. Об этом заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй, пишет РИА Новости.

Китай пообещал укреплять диалог с Россией и Украиной для урегулирования кризиса
© Lenta.ru

Соображениями на этот счет китайский дипломат поделился на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Китай продолжит (...) укреплять взаимодействие и диалог со всеми сторонами, включая Россию, прилагать реальные усилия для политического урегулирования», — пообещал Хуэй.

Ранее спецпредставитель КНР в ходе визита в страны ЕС выразил мнение, что США и Европа должны добиться немедленного прекращения огня на Украине. Он также призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону.

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